Modehändler So geht es jetzt bei Peek & Cloppenburg weiter

Weit weniger fröhlich war derweil die Stimmung bei den Gesprächen zur Neuausrichtung des Modehändlers. Im Gegenteil: Am Verhandlungstisch ging es zur Sache, heißt es im Unternehmensumfeld. Auf der einen Seite die Geldgeber des Konzerns beziehungsweise ihre Anwälte, die sich durch den Insolvenzantrag von P&C düpiert fühlten – und viel Geld verlieren werden. Auf der anderen: Die Unternehmensspitze und die beteiligten Restrukturierer um den Düsseldorfer Insolvenzexperten Dirk Andres.



Trotz des Gezerres gelang es den Parteien jetzt, sich auf ein Sanierungskonzept zu verständigen, das über den bereits bekannten Abbau von 350 Stellen in der P&C-Zentrale hinausgeht. Demnach wird die Eigentümerfamilie über die in der Schweiz ansässige JC Switzerland Holding frisches Geld zur Verfügung stellen. Die Rede ist intern von einem dreistelligen Millionenbetrag. Für die verbleibenden Mitarbeiter soll es eine bis Ende 2025 laufende Standort- und Beschäftigungssicherungsgarantie geben. Darüber wurden bereits die Führungskräfte des Unternehmens informiert.