Modehändler wächst nicht mehr Die Baustellen von Zalando

Angesichts dieser Steigerungsraten konnte Zalando auch verkraften, dass der durchschnittliche Wert des Warenkorbs des Zalando-Kunden gesunken ist: von 67,80 Euro (2015) auf 56,90 Euro (2021). Die Erklärung: Im gleichen Zeitraum löste das Handy den Desktop-Rechner ab als Zugriffs- und Einkaufskanal Nummer eins. Im Jahr 2015 kam mit 57 Prozent erstmals eine knappe Mehrheit der Zalando-Nutzer über ein sogenanntes mobiles Endgerät auf die Zalando-App; im vergangenen Jahr lag der Wert bei 89 Prozent. Laut einer Zalando-Sprecherin ist diese Nutzungsveränderung gekoppelt an ein verändertes Einkaufsverhalten. Wer über sein Mobiltelefon via Zalando einkauft, häufig von unterwegs, bestellt deutlich schneller mal was, als jemand, der am Schreibtisch vor dem Rechner sitzt und in Ruhe seinen Warenkorb füllt. Dadurch bestellen Handy-Kunden zwar häufiger, aber mit durchschnittlich kleinerem Warenkorb.