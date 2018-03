Modehandel: Gewinn bricht ein – H&M rutscht tiefer in die Krise

„Der Start ins Jahr war schwierig“, räumte Vorstandschef Karl-Johan Persson ein. „2018 ist ein Übergangsjahr für H&M“, sagte er in einem Kommentar zu den Quartalszahlen. Er will die Digitalisierung vorantreiben, um vom wachsenden Onlinegeschäft in der Modebranche zu profitieren. In diesen Geschäftsfeldern will H&M in diesem Jahr um mehr als 25 Prozent wachsen. Für 2018 erwartet er ein „etwas besseres Ergebnis als im vergangen Jahr“.