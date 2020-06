Modehandel in der Krise Deutsche Tochter der Modekette Gina Tricot meldet Insolvenz an

Die Schweden betreiben eigenen Angaben zufolge über 160 Niederlassungen in Europa und verkaufen Bekleidung online und in Läden in über 30 Ländern. In Deutschland gab es zuletzt neun Geschäfte, unter anderem in Berlin, Hannover, Frankfurt am Main und Düsseldorf. Am Donnerstag hatte das Unternehmen den Rückzug aus dem stationären Handel in Deutschland angekündigt.