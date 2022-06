Modehandel: Zwischen Endzeitstimmung und Pandemie-Comeback

Der Wegfall des russischen Marktes ist auch die nächste Baustelle für Annette Roeckl. Russland war lange Zeit der zweitgrößte Umsatzbringer für ihr Unternehmen. Das Geschäft dort sei nun „komplett verloren“, sagt Roeckl im WiWo-Podcast Chefgespräch. Doch von Rückschlägen hat sich die Unternehmerin, die den Handschuhhersteller seit 2003 in sechster Generation leitet, bislang nie entmutigen lassen. 2017 überwand sie sogar eine Insolvenz in Eigenverwaltung, die sie als „Wild-West“-Situation in Erinnerung hat. Sie drückte die Kosten, bekam von Familienmitgliedern finanzielle Rückendeckung und konnte so den Neustart wagen. Kaum drei Jahre später folgte die Pandemie – verbunden mit massiven Umsatzeinbußen. Und jetzt der Ukraine-Krieg. Immerhin, die jüngsten Zahlen würden sie optimistisch stimmen, lässt Roeckl durchblicken. „Wir können die Firma gesund machen“, ist sie überzeugt.



Jetzt reinhören: Annette Roeckl, Geschäftsführerin des Handschuh-Herstellers Roeckl, erzählt im Podcast, warum der Klimawandel ihr Geschäft bedroht, was das Besondere an Händen ist – und wieso sie niemals in eine Anstellung gehen würde.