Modehaus: Hugo Boss wächst zweistellig und bleibt auf Rekordkurs

Der Modekonzern Hugo Boss kann mit seinen Kollektionen auch in der Konjunkturflaute bei den Kunden punkten und ist weiter auf Rekordkurs. „Wir entziehen uns dem allgemeinen Trend der Branche und haben einmal mehr geliefert“, sagte Finanzvorstand Yves Müller am Donnerstag. Über alle Vertriebskanäle und in allen Regionen sei Boss zweistellig gewachsen.