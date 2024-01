Modehaus H&M steht unter Druck – und reagiert mit überraschendem Chefwechsel

Der Konzern hat sich in letzter Zeit stärker auf die Rentabilität als auf die Verkaufszahlen konzentriert, weil er für dieses Jahr eine Betriebsmarge von zehn Prozent anpeilt. „Wir denken, dass viel getan werden muss, um dieses Geschäft wieder auf Kurs zu bringen“, sagte Bernstein-Analyst William Woods. Die Frage sei, ob jemand, der schon so lange bei dem Konzern arbeite, die richtige Person dafür sei. Bei den Anlegern kamen die Ankündigungen nicht gut an, die Aktien von H&M verloren an der Stockholmer Börse rund acht Prozent an Wert.



