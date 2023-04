Modehersteller: Gerry Weber braucht erneut eine Sanierung – Filialen auf dem Prüfstand

Vier Jahre nach der Insolvenz steht der Damenmodekonzern Gerry Weber erneut vor einer tiefgreifenden Sanierung. Für die börsennotierte Konzern-Holding will der Vorstand noch am Mittwoch ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren einleiten, mit dem die Schuldenlast deutlich reduziert und frisches Kapital aufgenommen werden soll, wie Gerry Weber in Halle in Westfalen mitteilte. Der Vorstand nimmt das Unternehmen von der Börse, die erst 2019 eingestiegenen Finanzinvestoren Robus, Whitebox und JPMorgan verlieren ihr Geld ebenso wie die Kleinaktionäre.