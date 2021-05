Modeindustrie: H&M-Secondhand-Tochter Sellpy expandiert

Auf der Suche nach zusätzlichem Geschäft setzt der schwedische Texilhändler H&M mit seiner Second-Hand-Tochter Sellpy auf den Trend zu nachhaltiger Kleidung. Sellpy will in 20 neue europäische Länder expandieren, wie der Online-Händler am Montag mitteilte. Die Firma wird damit insgesamt in 24 Märkten tätig sein.