Modekette Aachener Erst Haftbefehl, jetzt Insolvenz

Göbel hatte zuvor in der Immobilien- und Handelswelt für Aufsehen gesorgt, weil Aachener ehemalige Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) gemietet hat. So waren für die Häuser in Coburg, Cottbus, auf der Frankfurter Zeil, in Nürnberg-Langwasser, Dortmund, Saarbrücken und Leverkusen bereits Mietverträge unterzeichnet worden. Und die betroffenen Galeria-Mitarbeiter sollten Jobangebote bekommen. Der Umsatz von TEH beläuft sich im aktuellen Geschäftsjahr auf rund 26 Millionen Euro, im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 auf gut zwölf Millionen Euro.