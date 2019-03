San FranciscoDer kriselnde US-Modekonzern Gap will sich in zwei eigenständige Börsengesellschaften aufteilen. Die beiden Hauptmarken Gap und Old Navy sollen damit künftig getrennte Wege gehen, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Bei Anlegern sorgte die Ankündigung für Freude - die Aktie schoss nachbörslich zeitweise um fast 20 Prozent in die Höhe.