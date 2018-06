Modekette: Zara-Mutter Inditex punktet mit Sommerkollektion

Der Umsatz des Konzerns, der Marken wie Zara, Massimo Dutti und Bershka im Programm hat, zog ebenfalls um zwei Prozent auf 5,7 Milliarden Euro an. Ohne Währungseffekte lag das Plus bei sieben Prozent. In den ersten sechs Wochen des laufenden Quartals trieb der Branchenprimus die Einnahmen unter anderem mit langen Röcken und Leinenkleidern bei Zara in lokaler Währung gerechnet sogar um neun Prozent nach oben.