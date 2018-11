Modekonzern BaFin leitet förmliche Insideruntersuchung gegen Gerry Weber ein

Bei der Untersuchung stehen auffällige Kursbewegungen aus dem September im Mittelpunkt, die bislang nur Gegenstand einer routinemäßigen Überprüfung der BaFin waren. So waren in der Xetra-Schlussauktion am 21. September mehr als 600.000 Gerry-Weber-Papiere gehandelt worden – 95 Prozent des Tagesumsatzes. Wenige Minuten später berichtete der Branchendienst „debtwire“, dass die Modefirma ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben habe. Erst nach der Meldung, etwa vier Stunden später, informierte das Unternehmen seine Aktionäre darüber. Dabei hatte der Konzern sich von der Ad-hoc-Pflicht befreien lassen. Nach der Debtwire-Meldung musste er aber berichten.