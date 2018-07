Modekonzern: Burberry-Umsatz steigt – erste Kollektion des neuen Stardesigners kommt

Der Einzelhandelsumsatz lag mit 479 Millionen Pfund (gut 540 Millionen Euro) in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Gut lief das Geschäft mit Regenmänteln oder Handtaschen in Amerika und in China. Dagegen gingen die Einnahmen in Europa angesichts einer geringeren Nachfrage von Touristen zurück.