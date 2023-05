Modekonzern: Hugo Boss hebt zum Jahresstart Ziele an

Hugo Boss kann mit seiner Mode bei den Kunden trotz Preissteigerungen punkten und ist nach einem schwungvollen Start ins Jahr zuversichtlicher gestimmt. Der Vorstand hob seine Ziele für 2023 an und peilt nun ein Umsatzplus von rund zehn Prozent auf vier Milliarden Euro an, wie der im schwäbischen Metzingen ansässige Konzern am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn (Ebit) soll um zehn bis 20 Prozent auf 370 bis 400 Millionen Euro zulegen.