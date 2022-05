Modekonzern: Hugo Boss legt im ersten Quartal deutlich zu

Der Modekonzern Hugo Boss sieht sich auf Rekordkurs. „Wir sind mit einem Rekordumsatz im ersten Quartal sehr gut in das Geschäftsjahr 2022 gestartet“, sagte Firmenchef Daniel Grieder am Mittwoch. Die Erneuerung der Marken Hugo und Boss hätten die Kunden angelockt und die Entwicklung beschleunigt. „Diesen kräftigen Rückenwind wollen wir nutzen, um im laufenden Geschäftsjahr einen Rekordumsatz zu erzielen“, so Grieder.