Modekonzern: Hugo Boss übertrifft angehobene Jahresziele

Die in der Pandemie verordneten monatelangen Geschäftsschließungen hatten der Mode-Branche hart zugesetzt. Derzeit erholt sich zwar die Nachfrage, doch Lieferengpässe aus Fernost machen neue Probleme. Boss ist davon weniger betroffen, da Eigenproduktionen in der Türkei, in Deutschland, Polen und Italien sind.