Modekonzern: Hugo Boss will Fertigung in der Türkei ausbauen

Der Modekonzern Hugo Boss will seine ohnehin größte Produktionsstätte in der Türkei ausbauen und die Fertigungen näher an die Verkaufsstandorte verlagern. Die Fabrik in Izmir solle ausgebaut und die Zahl der Beschäftigten um 1000 und damit um ein Drittel erhöht werden, sagte Konzernchef Daniel Grieder der „Financial Times“ am Donnerstag. „Unsere zukünftige Strategie besteht darin, noch mehr Kleidungsstücke in der Nähe der Märkte zu produzieren, wo sie verkauft werden.“ Das sei ein „riesiger Wechsel“ für Boss.