Für die Gerry-Weber-Belegschaft bleibt die Zahlung in diesem Jahr aber vorerst aus, berichten mehrere regionale Zeitungen, darunter das „Westfalenblatt“ und die „Lippische Landes-Zeitung“. Demnach verkündete Vorstandschef Johannes Ehling die Hiobsbotschaft zunächst bei einer Mitarbeiterversammlung vor zwei Wochen und nun noch einmal in einem Rundschreiben an die gesamte Belegschaft. Die Begründung: Die schwierige finanzielle Lage des Modekonzerns aus Halle.