Modekonzern in der Krise So soll der Niedergang von H&M gestoppt werden

Was davon in Deutschland ankommen wird? Hierzu hält sich H&M Deutschland bedeckt. Das Kosten- und Effizienzprogramm betreffe „vor allem die zentrale Organisation am Hauptsitz“, heißt es von der H&M-Deutschlandzentrale in Hamburg. Dabei hat H&M in Deutschland in den vergangenen Jahren schon deutlich am Personal gekürzt. Seit Ende 2017 hat sich der Modekonzern hierzulande von mehr als 1800 Beschäftigten getrennt. Laut Verdi sind das etwa 9,5 Prozent der Belegschaft von ehemals fast 19.000 Frauen und Männern.



