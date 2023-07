Modekonzern: Moderiese Inditex bereitet Rückzug aus Myanmar vor

Gut zwei Jahre nach dem Militärputsch in Myanmar plant der spanische Modekonzern Inditex einen Rückzug aus dem südostasiatischen Land. Mit den Vorbereitungen zur Trennung von seinen Zulieferern in Myanmar folge man einem Aufruf des internationalen Gewerkschaftsverbands IndustriALL, teilte der Mutterkonzern der Marken Zara, Massimo Dutti, Bershka und Pull & Bear am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters mit.