Modekonzern Wie Daniel Grieder bei Hugo Boss die Wende schafft

Das Video zeigt aber auch, wie Daniel Grieder sein eigenes Firmenmotto beherzigt: „Be your own Boss“ lautet der in diesem Jahr neu präsentierte Werbespruch. Also: Sei dein eigener Chef. Damit, hatte Grieder mal erklärt, wolle er die Assoziationen verändern, die seiner Meinung nach viele potenzielle Kunden mit der Marke Hugo Boss früher verbänden: dass die eben bloß Anzüge für Geschäftsmänner bereithält; zwar in guter Qualität und klassischem Design, aber doch ein wenig freudlos und uninspirierend. Damit soll Schluss sein. Und wenn man Grieder so zuschaut in seinen 16 Monaten CEO-Amtsführung bei Hugo Boss, kommt man nicht um die Feststellung umhin, dass ihm der Wandel zu gelingen scheint.



Wenn Hugo Boss am Donnerstag die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, dürfte sich dieser Wandel erneut in gewachsenen Zahlen manifestieren. Das ist schon allein deshalb sehr wahrscheinlich, weil Daniel Grieder Mitte Juli überraschend die Prognose für das laufende Jahr nach oben korrigiert hat (und dies seitdem nicht wieder widerrufen hat). Anlass zu dieser Entscheidung gab das umsatzstärkste zweite Quartal der Hugo-Boss-Unternehmensgeschichte: Von April bis Juni 2022 steigerte der Konzern den Umsatz um 40 Prozent auf 878 Millionen Euro. Nunmehr erwartet Grieder für das aktuelle Geschäftsjahr einen Umsatz zwischen 3,3 und 3,5 Milliarden Euro, das entspricht einem ambitionierten Anstieg zwischen 20 und 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bis dahin war man noch von einem Plus zwischen 10 und 15 Prozent ausgegangen.