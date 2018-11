Modelabel Dolce & Gabbana entschuldigt sich für Werbeclip in China

Auslöser des Skandals war ein Werbevideo, in dem eine Chinesin unbeholfen mit Stäbchen Pizza und Nudeln isst und ein Erzähler herablassend Belehrungen gibt. Dies führte in China zu einem Proteststurm. Das Unternehmen sagte eine für vergangenen Mittwoch geplante Modeschau in Schanghai ab, nachdem zahlreiche chinesische Prominente mit einem Boykott gedroht hatten.