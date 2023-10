Modeplattform stellt Zeos vor Wie Zalando demnächst bei der Konkurrenz mitverdienen will

Beispiele für die innereuropäischen Vorlieben und Eigenarten hat man bei Zalando in den 15 Jahren des Firmenbestehens genug gesammelt. 80 Prozent der Deutschen, sagte Bartels, bevorzugen etwa die Hauslieferung. 75 Prozent der Polen bevorzugen dagegen eine Lieferung zu Schließfachschränken. 57 Prozent der Tschechen präferierten Barzahlung bei der Lieferung. Und die Mehrheit der Franzosen lehnt es Bartels zufolge ab, im Rahmen einer Bestellung mehrere Pakete zu erhalten, sie bevorzugen sogenannte „bundled orders“, also alle bestellten Artikel verschiedener Marken in einem Paket. Wer als Modemarke in möglichst vielen europäischen Märkten mitspielen wolle, so lautet die Botschaft, muss die Eigenarten aller Märkten kennen, verstehen und bedienen können. Zalandos vermeintlich charmant-verlockendes Angebot: Wer das nicht kann oder will, kann sich an uns wenden. „Das Handelsgeschäft in Europa ist recht komplex“, schlussfolgert Bartels. „Wir haben die Schlüssel dazu.“