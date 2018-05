Modernisierung aller Filialen: Der Erfolgsdruck auf Aldi Nord wächst

Jede der 2250 Aldi-Nord-Filialen soll ein neues Ladendesign bekommen - so sieht es das "Aldi Nord Instore Konzept" (ANIKo) vor. In den Umbau investiert der Konzern 5,2 Milliarden Euro. Dass Aldi Nord bei einer solchen Summe an anderen Stellen sparen müsse, liegt theoretisch nahe. Es sei denn, die Konzernspitze nimmt ein schlechteres Geschäftsergebnis hin und verfolgt das langfristige Ziel, durch die Modernisierungsarbeiten in den kommenden Jahren mehr Umsatz zu erwirtschaften. Somit wären die Investitionen in die modernen Läden ein vorerst einmaliger - wenn auch großer - Posten in der Geschäftsbilanz. Und dieser Posten kann nur durch gute Zahlen gerechtfertigt werden - ANIKo muss liefern.