Modeunternehmen S.Oliver erwartet Umsatzeinbruch von 20 Prozent

Das Modeunternehmen S.Oliver ist wegen der Coronakrise in schwieriges Fahrwasser geraten. In diesem Jahr erwartet der unterfränkische Bekleidungshersteller einen Umsatzrückgang von zwanzig Prozent, wie die Geschäftsführung am Montag mitteilte. Schon 2019 waren die Umsätze um gut fünf Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gesunken, der Gewinn allerdings noch gestiegen. In diesem Jahr hofft S.Oliver auf ein „ausgeglichenes operatives Ergebnis vor Restrukturierungskosten“. Ob das drohende rote Zahlen bedeutet, ließ das Unternehmen auf Nachfrage zunächst offen.