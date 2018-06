Möbelbranche: Steinhoff-Töchter Kika und Leiner müssen weiter zittern

Wien/St. PöltenBeschäftigte und Lieferanten der österreichischen Möbelhandelsketten und Steinhoff-Töchter Kika sowie Leiner müssen weiter bangen. Österreich-Chef Gunnar George konnte am Freitag nach der Kündigung des Kreditversicherers Euler Hermes noch keine tragfähige Lösung präsentieren. Die Verhandlungen mit den Kreditversicherungen dauerten an, hieß es in einer Mitteilung.