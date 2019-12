Möbelhändler „Der Wettbewerb im Möbelmarkt ist irre hart“

Wie das aussehen kann, zeigt Ikea. Für das Fachblatt „Möbel Kultur“ sind die Schweden Branchenvorbild: Deutschland-Chef Dennis Balslev hatte angekündigt, nicht weiter auf Einrichtungstempel an Autobahnausfahrten zu setzen, wobei im kommenden Jahr in Karlsruhe noch ein weiterer, gewöhnlicher Ikea eröffnen wird. Es wird die 54. Ikea-Filiale in Deutschland. „Nicht mehr als genug, aber genug“, sagte Balslev kürzlich der WirtschaftsWoche. „Wir decken Deutschland jetzt ziemlich gut ab.“ In Zukunft will Ikea nun verhältnismäßig kleine Geschäfte mit stark verkleinertem Sortiment in zentraler Innenstadtlage eröffnen, wie jüngst in Paris, und die Beratung sowie den Aufbauservice und – natürlich – den Online-Handel stärken. Die „Möbel Kultur“ kommentiert mit Blick auf die Gefräßigen der Branche: „Genau dieses Hinterfragen bestehender Konzepte vermissen wir bislang bei den Möbelhandelsriesen.“