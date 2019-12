Möbelhändler: „Der Wettbewerb im Möbelmarkt ist irre hart“

Doch XXXLutz verdankt sein Wachstum im Gegensatz zum schwedischen Konkurrenten hauptsächlich einer Tätigkeit: der Übernahme kleinerer Möbelhäuser. In einem Markt, der geprägt ist von Gefräßigen, erweisen sich die Österreicher als besonders hungrig: Im Dezember 2018 schluckte XXXLutz die verbliebenen 50 Prozent am deutschen Möbeldiscounter Poco; die anderen 50 Prozent gehörten Lutz bereits. So kamen insgesamt 125 Filialen zu Seiferts Reich hinzu. Im Verlauf des Jahres kaufte XXXLutz ferner die Möbelhändler Müllerland, Möbel Brügge und – zu 75 Prozent – die Möbelabteilungen der norddeutschen Dodenhofen-Einkaufszentren. Auch in der Schweiz schlug Seifert kürzlich zu: Im November verkündete er innerhalb weniger Tage zunächst die Übernahme des größten Möbelhändlers Pfister mit 23 Einrichtungshäusern, sowie kurz darauf den Kauf von sechs Filialen von Interio, dem Einrichtungsfachhändler der Handelsgenossenschaft Migros.