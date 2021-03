Möbelkauf Es geht um Stil, Status und Weltläufigkeit

Nach dem ersten Lockdown habe es zunächst einen Aufholeffekt gegeben. „Kunden, die ihre Einkäufe zunächst auf Eis gelegt hatten, strömten wieder in die Geschäfte“, so Renz. Durch den Ausfall von Urlaubsreisen und Besuchen in Restaurants hätten viele Haushalte ab Sommer mehr Geld zur Verfügung gehabt. Hinzu kam die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer und der gestiegene Bedarf an Homeoffice-Ausstattungen. „Darüber hinaus spielte sicher auch das Thema Cocooning eine Rolle“, so Renz.