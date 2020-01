Möbelkauf im Internet Retouren bei Ikea & Co.: Wenn das Sofa zurückgeht

Eine überraschend niedrige Rücklaufquote meldet auch Möbelprimus Ikea: Nur rund zwei Prozent der Online-Bestellungen in Deutschland würden zurückgeschickt, sagt eine Unternehmenssprecherin mit. Davon seien 62 Prozent original verpackte Ware, „die wir direkt in unser Verkaufsfach zurückführen“. Der Rest werde zum Teil neu verpackt, Produktteile mit Beschädigungen würden dabei ausgetauscht und wieder in den Verkauf gebracht. Ware ohne Originalverpackung wird möglichst über die so genannte „Fundgrube“ – die Schnäppchen- und Restpostenabteilung in den klassischen Ikea-Häusern – veräußert. Auch Elektro-Geräte würden zunächst geprüft und anschließend weiterverkauft.