Möbelkonzern: Bilanzprüfung bei Steinhoff kann bis Jahresende dauern

Weil der an den Börsen Frankfurt und Johannesburg gelistete Konzern bis heute keine Bilanz für das Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende September) vorlegen kann, drohen ihm Strafen der Markt- und Finanzaufsichtsbehörden in Deutschland und in den Niederlanden. Steinhoff hatte im Dezember Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen für sein Europa-Geschäft eingeräumt. Daraufhin verlor das Unternehmen 90 Prozent des Börsenwertes und kämpft ums finanzielle Überleben.