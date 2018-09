Möbelkonzern Klagen gegen Steinhoff landen vor niederländischem Gericht

AmsterdamAktionärs-Klagen gegen den wegen eines Bilanzskandals unter Druck geratenen Möbelkonzern Steinhoff werden vor einem Gericht in den Niederlanden verhandelt. Ein Gericht des Landes werde sich den Beschwerden der Anleger gegen den Konzern mit Sitz in Amsterdam und Johannesburg annehmen, teilte ein niederländisches Gericht am Mittwoch mit.