Möbelkonzern Krisen-Konzern Steinhoff will Bilanzen erst im April vorlegen

JohannesburgDer in der Sanierung steckende Möbelkonzern Steinhoff will seine testierten Geschäftsberichte für 2017 und 2018 bis Mitte April vorlegen. Wegen Verzögerungen im Prüfungsprozess sei es nicht möglich wie geplant Ende Januar zu veröffentlichen, teilte das südafrikanisch-deutsche Unternehmen am Donnerstag mit. Die Untersuchungen der Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers (PwC) seien voraussichtlich Ende Februar abgeschlossen.