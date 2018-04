Möbelkonzern: Milliardenklage von Ex-Großaktionär setzt Steinhoff unter Druck

Am Mittwoch hatte Steinhoff einen seit Jahren schwelenden Rechtsstreit beigelegt. Der Konzern verkaufte seinen Anteil von 50 Prozent an dem deutschen Billig-Möbelhändler Poco für 266 Millionen Euro an den österreichischen Miteigentümer XXXLutz. Damit gehört Poco mit 8000 Mitarbeitern, 123 Möbelhäusern und rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz, künftig komplett zur XXXLutz-Gruppe. Das Unternehmen war jahrelang ein Zankapfel. Eigentlich wollte Steinhoff die XXXLutz-Eigentümerfamilie Seifert aus dem Unternehmen aus Bergkamen drängen.