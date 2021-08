Möbelkonzern: Steinhoff bietet Anlegern im Bilanzskandal höhere Entschädigungen

Steinhoff hatte Ende 2017 ein milliardenschweres Bilanzloch einräumen müssen. Die auch in Frankfurt notierte Steinhoff-Aktie war danach auf einen Bruchteil ihres Wertes eingebrochen. Seither versucht Steinhoff mit einer umfassenden Sanierung der Bilanz das Geschäft wieder auf solide Füße zu stellen. Töchter wie die Beteiligungen an den „Poco"- Möbelmärkten in Deutschland, den österreichischen „Kika"- und „Leiner"-Möbelhäusern sowie der französischen Möbelkette „Conforama“ wurden verkauft. Der Börsengang der europäischen Billigladen-Kette Pepco in Warschau brachte 900 Millionen Euro ein.