Möbelkonzern: Steinhoff-Bilanzskandal beschäftigt Niedersachsens Landesregierung

Konkret will der Grünen-Abgeordnete Stefan Wenzel in seinem Fragenkatalog wissen, welche Unternehmensteile die Steinhoff Familienstiftung Westerstede oder die Steinhoff Familienholding GmbH Oldenburg halten, welche Institutionen ermitteln und welche Banken in welchem Ausmaß betroffen sein könnten. Zudem geht es um die Frage, welche Teile der Gruppe in Niedersachsen ihren Sitz, Zweigstellen oder auch Tochtergesellschaften haben.