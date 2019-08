Möbelkonzern: Steinhoff muss weitere Firmenanteile verkaufen

Zusätzliches Geld könnte durch einen Börsengang von Pepkor Europe hereinkommen, einer vor allem in Großbritannien (Poundland) und in Osteuropa vertretenen Kette von Billigläden. „Wir prüfen alle Optionen, und es gibt keine Entscheidung in irgendeiner Richtung“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Veranstaltung.