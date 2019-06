Möbelkonzern: Steinhoff verbucht milliardenschweren Verlust für 2018

KapstadtNach einem Bilanzbetrug hat der südafrikanisch-deutsche Handelskonzern im Jahr 2018 einen Verlust in Höhe von 1,2 Milliarden Euro hinnehmen müssen. Das teilte Steinhoff bei der verspäteten Vorlage seines Jahresberichts mit. Das Unternehmen mit Wurzeln in Westerstede bei Bremen hatte die Investoren mit einem milliardenschweren Bilanzskandal schockiert. Die Zahlen für das erste Halbjahr 2019 sollen am 12. Juli vorgelegt werden.