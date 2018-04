Möbelkonzern: Steinhoff verkauft Star-Aktienpaket für 254 Millionen Euro

Mit diesem Schritt sollen Schulden in Südafrika verringert werden. Die Anteilscheine wurden in einem beschleunigten Platzierungsverfahren abgegeben, das Angebot war den Angaben zufolge mehrfach überzeichnet. Der Anteil Steinhoffs an Star sinkt damit auf 71,01 Prozent. Die Transaktion soll bis zum 17. April abgeschlossen werden.