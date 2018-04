Möbelkonzern: Steinhoff will sich mit weiterem Anteilsverkauf Luft verschaffen

Der Möbelkonzern Steinhoff hat sich von Prozent der Anteile an der Tochter Steinhoff Africa Retail (STAR) getrennt, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Schritte wie dieser sollen die Liquidität des angeschlagenen Konzerns sichern. Der Verkauf brachte dem Unternehmen umgerechnet rund 250 Millionen Euro. Steinhoff hatte im Dezember Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen für sein Europa-Geschäft eingeräumt. Daraufhin verlor das Unternehmen 90 Prozent des Börsenwertes und kämpft ums finanzielle Überleben.