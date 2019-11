Möbelkonzern XXXLutz kauft weitere Möbelhäuser in der Schweiz

Der österreichische Möbelkonzern XXXLutz führt seine Einkaufstour in der Schweiz weiter. Das Unternehmen kauft sechs von elf Interio-Filialen, die dem Migros-Konzern gehören. „Mit dem Rückzug von Interio aus dem Schweizer Markt setzt die Migros Mittel frei, um sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren und sich im hart umkämpften Möbelmarkt auf die Entwicklung von Micasa zu konzentrieren“, teilte Migros am Freitag mit. Erst im Oktober war XXXLutz bei der deutschen Möbelkette Roller eingestiegen und hatte kurz darauf 23 Einrichtungshäuser in der Schweiz gekauft.