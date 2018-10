Möbelriese feiert Geburtstag „Ikea liefert vorgekaute Ideen“

Nirgends gibt es so viele Filialen wie in Deutschland, nämlich 53. Haben Sie eine Vermutung, warum Ikea gerade hierzulande so erfolgreich ist?

Es gibt wenige Länder, in denen die Bauhaustradition und der einfache moderne Einrichtungsstil so verankert sind wie in Deutschland. Skandinavische Länder und die Niederlande zählen vielleicht noch dazu. In Frankreich und Spanien beispielsweise werden viel mehr Landhausmöbel verkauft, in Großbritannien hängen die Menschen an Antiquitäten und Möbeln, die dem Vintage-Look entsprechen. Zwar nähert sich der Einrichtungsstil in aller Welt mehr und mehr an, aber der Deutsche richtet sich in der Regel strikter ein als andere Menschen. Einbauküchen beispielsweise sind kaum irgendwo so erfolgreich wie in Deutschland – in vielen anderen Ländern bevorzugen die Menschen weiterhin Einzelmöbel. Insofern ist Deutschland ein gutes Pflaster für die Marke Ikea und für die Produktphilosophie, die Ikea vertritt.