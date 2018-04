Mögliche Übernahme durch IAG: Noch keine Verhandlungen über Norwegian-Verkauf

IAG hatte am Donnerstag knapp fünf Prozent an Norwegian gekauft und erklärt, eine Komplett-Übernahme zu erwägen. Bislang habe es aber keinerlei Diskussionen in diese Richtung gegeben, betonte IAG in Reaktion auf Medienberichte zu den Übernahmeplänen. Kjos bezeichnete es als schmeichelhaft, dass IAG Norwegian als attraktiv bewerte.