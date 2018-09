Mögliche Übernahme? Kretinsky kauft weitere Metro-Anteile von Ceconomy

Der studierte Politikwissenschaftler und Jurist Kretinksy ist in Deutschland kein Unbekannter – er kontrolliert den Strom-Versorger EPH mit Sitz in Prag. Dieser hatte in der Bundesrepublik die Braunkohlekraftwerke und den Tagebau von Vattenfall übernommen. EPH gebietet auch unter anderem in Tschechien, der Slowakei, Italien und Großbritannien über Kraftwerke. Haniel-Chef Stephan Gemkow hatte Kretinsky nach den Verhandlungen um den Metro-Anteil bescheinigt, „ein hoch professioneller und seriöser Gesprächspartner mit scharfem Verstand“ zu sein – und „absolut verlässlich.“ „Kretinsky hat sich seit geraumer Zeit mit der Metro befasst. Er traut sich zu, das Unternehmen profitabler zu machen“, sagte Gemkow zudem.