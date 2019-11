More Life Growth Company Rapper Drake steigt ins Cannabis-Geschäft ein

Der kanadische Rapper Drake (33) steigt ins Cannabis-Geschäft ein. Der Musiker hat zusammen mit der Firma Canopy Growth ein neues „Wellnessunternehmen“ gegründet, das unter anderem Zubehör für den Konsum von Marihuana vertreibt. „Ich bin inspiriert von der Idee, in einer schnell wachsenden Industrie etwas wirklich Besonderes aufzubauen“, erklärte Drake am Donnerstag in einer Pressemitteilung.