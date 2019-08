Moskau – St. Petersburg: Deutsche Firmen an Bau neuer Schnellzugtrasse in Russland beteiligt

Bahnreisende sollen künftig schneller von Moskau nach St. Petersburg kommen. Am Neubau dieser Hochgeschwindigkeitstrasse werden deutsche Firmen beteiligt sein, wie die deutsch-russische Auslandshandelskammer (AHK) am Mittwoch in Moskau mitteilte. Mit der russischen Staatsbahn RZD sei eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden.