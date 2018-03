Murray & Roberts: Milliardär Helmig will südafrikanischen Ingenieurbau-Konzern ganz

Helmig ist als Gründer der Klinikketten Asklepios und Helios reich geworden. Letztere hatte er an Fresenius verkauft. Heute steht Helmigs Konzern auf mehreren Standbeinen: Das größte ist das Engineering-Geschäft mit dem Wiesbadener Auto-Konstrukteur Edag, der seit Ende 2015 an der Börse gelistet ist. Den größten deutschen Blutspendedienst Haema hat Helmig vor kurzem an den spanischen Rivalen Grifols verkauft.