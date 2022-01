Musikfiguren-Hersteller Tonies übertrifft alle Erwartungen

Das Unternehmen war im vergangenen Herbst mittels Spac an die Börse gegangen. Eine Spac (Special Purpose Acquisition Company) ist ein Finanzvehikel, bei dem meist bekannte Investoren Geld über einen Börsengang sammeln, um später mit einem noch nicht börsennotierten Unternehmen zusammenzugehen.



Für das laufende Jahr hält das Management an seinem Umsatzziel von 250 Millionen Euro fest. 52 Millionen Euro davon sollen in den Vereinigten Staaten erlöst werden. Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) solle sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessern, sofern sich die Lage auf dem Markt nicht verschlechtert. Die endgültigen Zahlen will Tonies am 28. April veröffentlichen.