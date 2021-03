Mutmaßliche Scheingeschäfte: Anklage gegen ehemalige Steinhoff-Manager wegen Bilanzmanipulation

Die neue Steinhoff-Führung arbeitet daran, die Finanzen zu ordnen und das Unternehmen auf seinen gesunden Kern zurückzuschneiden. Töchter in Europa wie die Beteiligungen an den deutschen „Poco"- Billigmöbelmärkten, den österreichischen „Kika"- und „Leiner“-Möbelhäusern sowie der französischen Möbelkette „Conforama“ wurden bereits verkauft. In den Niederlanden hat ein Schutzschirmverfahren begonnen, über das sich die Steinhoff-Holding mit ihren Gläubigern einigen will.